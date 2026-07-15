Врачи-физиотерапевты Валери Роджерс, Итан Триплетт и Алекс Хилл в беседе с HuffPost предупредили, что многолетняя привычка сидеть нога на ногу способна привести к перекосу таза, мышечному дисбалансу и болям в спине и шее.

По словам Роджерса, сама по себе такая поза не опасна и может даже помогать спине, но при длительном нахождении в ней снижается активность мышц, отвечающих за осанку. Триплетт подчеркнул, что для позвоночника полезно как можно чаще менять положение, а главная проблема не в позе, а в том, сколько времени человек проводит без движения.

Он также заметил, что поза «нога на ногу» временно повышает давление, поэтому на медицинских осмотрах пациентов просят поставить обе стопы на пол. Хилл рекомендовал делать перерывы каждые полчаса, вставать и двигаться, чтобы снизить нагрузку на мышцы и суставы.