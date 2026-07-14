«Ноги моей бабки после огорода»: итальянский бренд взорвал сеть рекламой с грязными ступнями
Итальянский бренд Orto Parisi опубликовал рекламу духов с грязными ногами
Итальянский парфюмерный бренд Orto Parisi спровоцировал бурное обсуждение в сети, опубликовав рекламу духов с изображением грязных ног крупным планом. Снимок появился на странице марки в соцсетях. На фото запечатлены покрытые землей оголенные ступни, между которыми зажат прозрачный флакон со знаком бесконечности. Подпись гласила: «Босиком».
Пользователи отреагировали на креатив шквалом ироничных и едких комментариев.
«Ноги моей бабки после огорода», «Духи пахнут грязными ногами?», «Запах после копания картошки», «Может быть, пора остановиться, ребята?», — писали юзеры.
Некоторые увидели в кадре отсылку к эстетике Тарантино, а кто-то просто назвал маркетологов сумасшедшими.