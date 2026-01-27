Ноги на спинку кресла: пассажирка бизнес-класса устроила скандал на рейсе Доха — Москва

Эпатажный поступок пассажирки, летевшей бизнес-классом авиакомпании Qatar Airways, стал поводом для обсуждения правил поведения на борту. Инцидент произошел во время рейса из Дохы в Москву и был заснят на видео, которое позднее появилось в Telegram-каналах.

На кадрах видно, как женщина, сидящая сзади, в ответ на откинутое кресло перед собой положила свои ноги в кроссовках прямо на его спинку. Таким образом она лишила комфорта пассажирку, которая в этот момент пыталась работать за ноутбуком.

«Это свобода, вы не понимаете», — иронично прокомментировала ситуацию пострадавшая, обращаясь к съемке.

Как сообщает источник, этот нестандартный акт «возмездия» продолжался 10–15 минут, после чего стюардессы сделали нарушительнице замечание. Этот случай вновь поднял вопросы об этике и границах личного пространства в салоне самолета, где действия одного человека могут напрямую влиять на комфорт другого.