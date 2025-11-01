Ноябрь принесет верующим череду важных церковных дат и пост

Опубликован православный календарь на ноябрь 2025 года для верующих. Месяц включает памятные даты, церковные праздники и начало Рождественского поста, сообщает 56orb .

1 ноября отмечается Дмитриевская родительская суббота — день поминовения умерших. Верующие традиционно посещают храмы и кладбища, заказывают службы и молятся о покое усопших.

4 ноября состоится праздник Казанской иконы Божией Матери. По церковному преданию, именно этот образ считают покровителем в трудных обстоятельствах, а к иконе обращаются в молитвах за помощь и укрепление.

8 ноября в православной церкви чтят великомученика Димитрия Солунского. Святого почитают как защитника веры и покровителя воинов.

26 ноября установлен день памяти святителя Иоанна Златоуста. Верующие вспоминают его как одного из наиболее известных богословов и проповедников христианства.

С 28 ноября начинается Рождественский пост. Он продлится сорок дней и завершится 6 января — накануне празднования Рождества Христова. В это время верующие уделяют внимание духовной подготовке, воздержанию и молитве.

