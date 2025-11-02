Ноябрь в Подмосковье будет «октябрьским»: прогноз Вильфанда
Фото: [istockphoto.com/Maksym Belchenko]
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды для московского региона на начало ноября, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ближайшие десять дней температура воздуха будет приближаться к +10 °C — показателю, который по климатической норме характерен скорее для первой декады октября.
«С понедельника, особенно со вторника, столбик термометра будет стремиться к положительной десятиградусной отметке. Такая тёплая погода больше характерна по климатическим характеристикам для первой декады октября», — сообщил научный руководитель.
