Ноябрь в Подмосковье будет «октябрьским»: прогноз Вильфанда

По его словам, в ближайшие десять дней температура воздуха будет приближаться к +10 °C — показателю, который по климатической норме характерен скорее для первой декады октября.

«С понедельника, особенно со вторника, столбик термометра будет стремиться к положительной десятиградусной отметке. Такая тёплая погода больше характерна по климатическим характеристикам для первой декады октября», — сообщил научный руководитель.

