Ноябрьские праздники стали поводом для автопоездок к Черному морю и курортам

В ноябре россиян ожидают три выходных дня подряд, и это стало стимулом для кратких поездок. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, главным фактором при выборе направления остается теплая погода, сообщил он в эфире радио Sputnik .

Он отметил, что в этот период растет интерес к южным регионам страны. Туристы выбирают Сочи, Геленджик и курорты Кавказских Минеральных Вод. Такие поездки напоминают короткий городской отдых — возможность сменить обстановку без длительного отпуска.

Прасов добавил, что многие рассматривают соседние регионы, особенно при ограниченном бюджете. Однако при позднем бронировании цены на билеты резко увеличиваются, либо места быстро заканчиваются.

Из-за этого все больше людей предпочитают путешествия на собственном автомобиле. Такой вариант позволяет избежать роста стоимости перелетов и гибко планировать маршрут.

Ранее в Госдуме оценили решение Токио по возобновлению прямого авиасообщения с Россией.