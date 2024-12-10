Ноябрьские врачи два месяца выхаживали ребенка с экстремально низкой массой тела

Врачи города Ноябрьск (ЯНАО) на протяжении двух месяцев боролись за жизнь новорожденной девочки, которая весила меньше килограмма. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальный канал губернатора.

Северянка родила девочку на 28-й неделе беременности. Ребенок оказался весом всего 840 граммов: для новорожденного такой вес является недостаточным и опасным для жизни.

Как отмечает пресс-служба главы ЯНАО, в реанимации ребенка держали больше месяца. Постоянно за хрупкой девочкой наблюдали врачи. Только при повышении веса смогли перевести ребенка в отделение патологии новорожденных, где она провела еще месяц.

Отмечается, что весь двухмесячный период борьбы за жизнь девочки матери помогали психологи. Профессионализм специалистов ноябрьской больницы помог ребенку набрать нормальный вес: 2 килограмма и 200 граммов. Счастливую мать и ее дочь выписали из больницы.

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