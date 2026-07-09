Номер продан, абонент — другой: IT-эксперт объяснил, почему телефон пропавшего главы семьи Усольцевых «ожил»
IT-эксперт Муртазин: активность номера Усольцева связана с передачей сим-карты
IT-эксперт Эльдар Муртазин в беседе с aif.ru объяснил, почему номер телефона пропавшего главы семьи Усольцевых мог проявить активность. По его словам, передача номера другому человеку регулируется оператором связи, но сам процесс небыстрый: в зависимости от региона и запаса номеров, выделенного компании государством, он может занять от трех месяцев до года.
«Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил, и так номер перешел к другому человеку», — пояснил Муртазин.