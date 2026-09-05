Номера для заказа цистерны: как Липецк переживет коммунальное отключение 6 сентября
МК в Воронеже: 15 домов в Липецке останутся без холодной воды 6 сентября
В Липецке 6 сентября запланированы ремонтные работы на подземных коммуникациях, из-за чего в 15 жилых домах временно приостановят подачу холодной воды. Отключения затронут здания на улицах Октябрьской, Скороходова и Вермишева начиная с 10:00. Городские службы организуют подвоз питьевой воды по индивидуальным обращениям жителей. Об этом информирует сетевое издание МК в Воронеже.
График отключений и организация подвоза воды
Основные адреса и рекомендации для жителей Липецка:
- Время начала работ: Подача холодной воды будет прекращена 6 сентября с 10:00 до завершения плановых ремонтных работ.
- Список адресов:
- ул. Октябрьская: дома № 49, 49/2, 53, 53/1, 53 (стр. 1 и 2), 51д, 51а, 51б, 55а.
- ул. Скороходова: дом № 9.
- ул. Вермишева: дома № 23, 22а, 23а, 23б.
- Подвоз воды: Доставка питьевой воды цистернами осуществляется по заявкам жильцов. Заказать подвоз или получить справочную информацию можно по телефонам 236-048 или * 6048.
- Предупреждение: Коммунальщики отмечают, что сразу после возобновления водоснабжения вода из кранов может временно иметь повышенную мутность.