Номера для заказа цистерны: как Липецк переживет коммунальное отключение 6 сентября

В Липецке 6 сентября запланированы ремонтные работы на подземных коммуникациях, из-за чего в 15 жилых домах временно приостановят подачу холодной воды. Отключения затронут здания на улицах Октябрьской, Скороходова и Вермишева начиная с 10:00. Городские службы организуют подвоз питьевой воды по индивидуальным обращениям жителей. Об этом информирует сетевое издание МК в Воронеже.