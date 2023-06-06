Нормативы ГТО успешно сдали 93 юных жителей Тулы

Спортивная школа «Металлург» выступила местом, где происходило тестирование молодых спортсменов. Возраст детей составлял от 6 до 10 лет, о чем сообщает Тула СМИ

Светлана Веселова является тренером высшей категории по легкой атлетике. Также она выступает администратором отдела судейства. По ее словам, все ребята отлично подготовлены. Как была уверена Веселова, каждый получит свой золотой знак.

Испытания начинаются с проверки гибкости. Следом выполняется прыжок в длину, после – челночный бег (первая ступень бежит 10 метров). Спринтерская дисциплина насчитывает 30 метров, а длинный бег – 1 километр. После чего следуют отжимания.

В Туле выросло количество людей, желающих сдать ГТО. Рост показателя спровоцировала организация бесплатных тренировок в областном центре.