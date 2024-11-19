«Норовят обогнать, подрезать». Водитель из Подмосковья рассказал о встречах с автохамами
Фото: [Медиасток.рф]
Автовладелец из подмосковного Одинцово рассказал порталу Regions о встречах с автохамами на дорогах. По словам жителя, такие водители всегда пытаются подрезать и обогнать.
Мужчина отметил, что особенно грубо себя ведут владельцы дорогих автомобилей. Однажды автохам гнался за жителем несколько километров.
«Один раз один водитель джипа буквально выдавливал меня с моей полосы, заставляя выехать на встречку. Я открыл окно, крикнул ему. Так он за мной гнался потом несколько километров, еле удалось оторваться», — рассказал мужчина.