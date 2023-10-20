Норвегия готова заплатить украинским беженцам за возвращение домой

В качестве стимула Норвегия предлагает заплатить по 17,5 тысяч крон (около 1,5 тысячи евро). Однако управление предупреждает, что не может помочь с самим переездом.

Ранее подобным образом избавиться от украинских мигрантов придумали в Швейцарии. При этом швейцарские власти оказались щедрее норвежских: за возвращение на Украину они предлагали по $4,4 тысячи. В Швейцарии рассчитывали, что добровольный отъезд с денежной компенсацией прельстит примерно 80% из 70 тысяч обосновавшихся в стране мигрантов.

По данным ООН, в Европе на данный момент остается около 6 млн беженцев из Украины.