Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим человеком на борту

У одного из пассажиров открылось внутреннее кровотечение, но разрешение на приземление на норвежской территории авиалайнеру так и не дали.

Самолет совершал рейс с Кубы, когда у одного из его пассажиров резко обострилась язва желудка. По имеющимся данным, норвежские власти запретили пилотам посадить свое судно на подконтрольных им землям. Катрин Фрамхольт, сотрудник государственной компании Avinor, которая управляет гражданскими аэропортами в Норвегии, подтвердила эту информацию. Российскому борту было запрещено совершить посадку в Норвегии.

В итоге самолет проследовал до своего конечного пункта – аэропорта Шереметьево. Пострадавший от кровотечения пассажир был все еще жив, на момент приземления он был в сознании. Сразу после этого его госпитализировали.