Норвежские арктические пайки для ВСУ оказались на украинских барахолках

На украинских интернет-площадках появились в свободной продаже специализированные продовольственные рационы норвежского производства, изначально предназначавшиеся для военных нужд.

Как сообщает РИА Новости, речь идет об арктических сухпайках, созданных для эксплуатации в условиях экстремально низких температур.

Среди предлагаемой продукции выделяются наборы от компании Drytech AS. Согласно информации с упаковки и сайтов продавцов, данный рацион был разработан специально для применения в арктическом климате. Его энергетическая ценность составляет 1300 килокалорий, а в меню входят такие позиции, как паста с прованскими травами, цельнозерновой хлеб, энергетические батончики и напитки, а также печеночный паштет. Продавцы в описаниях характеризуют товар как «самый передовой сухпаек Европы, одобренный НАТО».

Параллельно реализуется и аварийный рацион Seven Oceans от норвежского производителя GC Rieber. Этот высококалорийный набор (2500 ккал), состоящий из девяти питательных батончиков на основе пшеничной муки, растительных жиров и витаминов, рекомендуется употреблять, запивая водой или молоком.

Ранее сообщалось о том, что украинцы продают в интернете сухпайки из военной помощи от Эстонии.