«Нос перестал дышать, горло дерет»: врач назвала дешевый способ стать здоровее зимой

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева предупредила, что низкая влажность воздуха в жилых помещениях в отопительный сезон представляет скрытую угрозу для здоровья. Об этом пишет RT .

По ее словам, пересушенный воздух нарушает естественный гидробаланс, что негативно сказывается на состоянии кожи и слизистых оболочек, являющихся первым защитным барьером организма. Особую опасность сухость представляет для слизистой носа. Когда она истончается и пересыхает, человек непроизвольно начинает дышать ртом во время сна. Это не только вызывает неприятное першение в горле по утрам, но и значительно упрощает путь для вирусов и бактерий, делая организм более уязвимым перед респираторными инфекциями.

Проблема усугубляется для людей с чувствительной кожей и аллергиков. Сухая кожа легче травмируется и воспаляется, а в условиях недостаточной влажности резко возрастает концентрация пыли и аллергенов в воздухе, что может провоцировать обострения дерматитов и аллергических реакций.

В качестве эффективного и доступного решения врач рекомендовала целенаправленно контролировать микроклимат в доме. Активное использование бытовых увлажнителей воздуха, особенно в помещениях, где люди проводят много времени — спальнях и детских комнатах — помогает поддерживать оптимальный уровень влажности. Это простая мера способна восстановить естественные защитные функции кожи и слизистых, снизив риски целого ряда заболеваний в зимний период.

