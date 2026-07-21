Нос в заложниках: как слезть с капель за 1,5 месяца и снова дышать без «дозы»
Врач Агапова: зависимость от капель для носа можно вылечить за две-шесть недель
Врач-оториноларинголог Наталья Агапова в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, что зависимость от сосудосуживающих капель и спреев можно победить примерно за полтора месяца, но исключительно под наблюдением специалиста.
Она пояснила, что главная опасность бесконтрольного применения таких средств — формирование медикаментозного ринита. При этом состоянии организм утрачивает способность самостоятельно регулировать тонус сосудов, и после окончания действия лекарства заложенность становится еще сильнее, вынуждая человека использовать препарат все чаще. Так замыкается порочный круг. Лечение, по ее словам, занимает от двух до шести недель и требует от пациента большой силы воли. Врачи обычно применяют промывание, витамины и препараты, снимающие отек слизистой без быстрого привыкания, но главное — твердый самостоятельный отказ от капель и контроль рецидивов, иначе может развиться «синдром рикошета» с усилением заложенности.