Нос в заложниках: как слезть с капель за 1,5 месяца и снова дышать без «дозы»

Врач-оториноларинголог Наталья Агапова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » рассказала, что зависимость от сосудосуживающих капель и спреев можно победить примерно за полтора месяца, но исключительно под наблюдением специалиста.

Она пояснила, что главная опасность бесконтрольного применения таких средств — формирование медикаментозного ринита. При этом состоянии организм утрачивает способность самостоятельно регулировать тонус сосудов, и после окончания действия лекарства заложенность становится еще сильнее, вынуждая человека использовать препарат все чаще. Так замыкается порочный круг. Лечение, по ее словам, занимает от двух до шести недель и требует от пациента большой силы воли. Врачи обычно применяют промывание, витамины и препараты, снимающие отек слизистой без быстрого привыкания, но главное — твердый самостоятельный отказ от капель и контроль рецидивов, иначе может развиться «синдром рикошета» с усилением заложенности.