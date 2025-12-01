«Ношеное термобелье за 664 рубля». Военная помощь Италии превратилась в товар на украинской интернет-площадке

Как следует из анализа данных социальных сетей, проведенного РИА Новости , на украинской интернет-площадке объявлений наблюдается активная торговля элементами армейской экипировки, поставленной из Италии. Среди лотов значатся как предметы обмундирования, так и личные вещи, включая бывшее в употреблении женское термобелье.

Ранее, в конце октября, агентство уже сообщало о продаже на том же ресурсе уставных термоносков итальянского производства по цене 180 гривен (350 рублей) за пару. По словам продавца, эти носки, соответствуя европейским армейским стандартам, были изготовлены из смеси хлопка и синтетики.

В настоящий момент ассортимент значительно шире. В разделе одежды, например, можно приобрести заявленное «оригинальное» женское термобелье «армии Италии» за 350 гривен (664 рубля). При этом продавец открыто указывает, что вещь не новая. Также пользователям предлагаются камуфляжные брюки за 990 гривен (1877 рублей), вязаный свитер за 560 гривен (1062 рубля) и куртка за 690 (1308 рублей) гривен. Во всех случаях в описании лотов акцентируется их прямая принадлежность к уставной экипировке вооруженных сил Италии.

Кроме штучных вещей, на площадке выставлены на продажу комплекты. Один из них включает в себя китель, брюки и кепку и оценивается в 1250 гривен (2370 рублей). Другой лот — спортивный тренировочный костюм, который, по заверению реализатора, был произведен непосредственно в Италии для нужд национальной армии. Его цена составляет 825 гривен (1564 рубля).

Дополняют список такие аксессуары, как военный ремень и армейская балаклава. Каждый из этих товаров продается по 450 (853 рубля) гривен, а их описания также содержат утверждения о связи с уставной экипировкой итальянских военных.

Ранее сообщалось о том, что украинские мигранты в Польше зарабатывают на 15% меньше, чем местные сотрудники.