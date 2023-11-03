«Носил как талисман»: боец СВО лично поблагодарил школьницу из Подмосковья за письмо со словами поддержки

Боец спецоперации лично поблагодарил школьницу из Солнечногорска, которая написала ему на фронт письмо со словами поддержки.

Девятилетняя Маша — учащаяся лицея № 1 — отравила письмо с пожеланиями и рисунком неизвестному солдату. Послание попало в руки бойцу-земляку, который стал носить это письмо как талисман, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Военнослужащий приехал домой в отпуск и решил лично встретиться с ребятами. Как отметил глава муниципалитета Константин Михальков, девочка своим незамысловатым рисунком придала бойцу уверенности в скорой победе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал важность работы областного филиала фонда «Защитники Отечества».