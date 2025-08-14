Носить не более трех часов? Депутат назвала одно из отличий качественной одежды для школы

Главный признак качественной школьной формы по ГОСТу — специальная маркировка на этикетке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила Татьяна Буцкая.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства объяснила родителям, как отличить школьную форму по ГОСТу от одежды ненадлежащего качества.

По словам парламентария, форма, соответствующая ГОСТу Р 71582-2024, обязательно должна иметь такую пометку. Если ее на бирке нет, это обычная одежда, которая может не подходить для длительного ношения в школе.

