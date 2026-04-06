Ностальгия на колесах: советский троллейбус ЗиУ-5 прокатили по Химкам

Жители Химок на несколько минут перенеслись в прошлое: по дорогам округа на специальном погрузчике провезли раритетный бело-красный троллейбус модели ЗиУ-5 с бортовым номером 6505. Кадры с историческим транспортом мгновенно разлетелись по городским пабликам, вызвав у горожан живейший интерес. REGIONS выяснил маршрут и дальнейшую судьбу легенды дорог.

Как выяснил корреспондент, пункт назначения необычного груза — депо предприятия «Химкиэлектротранс». Раритет прибыл в округ не случайно. Специалисты ремонтной базы провели для него оперативный технический осмотр. Проверка технического состояния заняла всего один день. Столь пристальное внимание к машине связано с ее будущей работой.

ЗиУ-5 — легендарная модель советского троллейбуса, ставшая символом 60-х и 70-х годов XX века. Эти машины помнят миллионы жителей страны. Экземпляр с номером 6505 принадлежит Музею Транспорта Москвы и недавно прошел масштабную реставрацию для восстановления исторического облика.

Предполагается, что уже в этом сезоне ЗиУ-5 выйдет на единственный в столичном регионе музейный маршрут «Т». Троллейбус будет курсировать в центре Москвы, проходя через знаковые места, включая площадь Трех вокзалов и гараж Константина Мельникова. Пассажиры смогут не только доехать до нужной точки, но и прикоснуться к живой истории городского транспорта.

Выбор Химок для техосмотра тоже не случаен. Этот город стал первым в Московской области, где открылось регулярное троллейбусное сообщение. История началась 24 апреля 1997 года с легендарного маршрута № 1, который связал «Новые» и «Старые» Химки. Сегодня предприятие «Химкиэлектротранс» продолжает традиции, уже более четверти века обеспечивая жителям комфортные и безопасные поездки по округу. И теперь именно его специалистам доверили проверить здоровье раритетной машины перед ее звездным часом.

