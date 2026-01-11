«Нострадамус» из Бразилии предсказал дату войны НАТО и России в Арктике

Согласно его видению, опубликованному газетой Express, таяние льдов откроет доступ к новым ресурсам и маршрутам, что спровоцирует острое противостояние между РФ и блоком НАТО. Парапсихолог также связал эту угрозу с активным, на его взгляд, перемещением российских ракетных систем на северные базы. По видению современного пророка, конфликт может разгореться уже в 2026 году, и тогда же в России призовут в армию до 800 тысяч резервистов.

Пророчество, напоминающее сюжет геополитического триллера, появилось на фоне вполне реальных оборонных инициатив в регионе. Ранее, в начале декабря, издание Independent сообщало о готовящемся оборонительном пакте между Великобританией и Норвегией. Соглашение предусматривает создание объединенного флота для сдерживания России и, что примечательно, защиты подводной инфраструктуры — кабелей и трубопроводов. В Минобороны Великобритании отмечают рост активности российских судов в своих водах.

Образ «войны за ресурсы» на Крайнем Севере, эксплуатируемый в таких предсказаниях, резонирует с публичной риторикой о необходимости защиты стратегических коммуникаций. Пока одни анализируют расположение военных баз, другие готовят соглашения о совместных флотах — и все это делает арктический регион одной из самых дискуссионных и напряженных точек на глобальной карте безопасности.

