«Новая Анталья» провалилась: почему российские туристы больше не летят в Мерсин

Турецкая провинция Мерсин, которую местные власти планировали превратить в «новую Анталью» для российских туристов, столкнулась с масштабным логистическим коллапсом. Авиакомпании полностью аннулировали прямые рейсы из городов России в международный аэропорт Чукурова, оставив тысячи отпускников без возможности добраться до средиземноморского побережья.

Как сообщают турецкие отраслевые медиа, перевозчики приняли решение экстренно перебросить освободившиеся борта на проверенные маршруты — в Анталью, Даламан и Бодрум, где спрос остается стабильно высоким. Причинами такого шага стали удорожание авиакеросина, мировой дефицит дальнемагистральных лайнеров, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Амбиции против реальности

Региональные власти ранее строили наполеоновские планы по привлечению до миллиона российских туристов в Мерсин. Под эти амбиции туроператоры уже успели сверстать комбинированные программы с посещением древних крепостей Тарсуса, пещер Рая и Ада. Однако реальность внесла свои коррективы: отельный формат «все включено» в классическом понимании в Мерсине практически отсутствует, а транспортная доступность оставляет желать лучшего.

По данным местных туристических ассоциаций, регион в одночасье потерял колоссальные пассажиропотоки, а владельцы отелей оказались на грани банкротства из-за пустующих номеров. Сейчас взоры турецких отельеров обращены на внутренний рынок — в июне на курорты Мерсина массово поехали сами турки.

Главный редактор издания «Турпром» Александр Гордиец призвал российских туристов не пытаться прорываться на этот курорт обходными путями. По словам эксперта, провал амбициозных планов властей Мерсина был экономически предсказуем, а идея затащить на эти пляжи миллион россиян изначально выглядела утопией. Обычному семейному туристу этот регион, по мнению Гордийца, не нужен.

Эксперт пояснил, что прямого авиасообщения нет, а добираться на перекладных автобусах из Антальи по горным серпантинам — удовольствие сомнительное. К тому же отельного формата «все включено» в классическом понимании в Мерсине практически нет.

Но главный стоп-фактор, по словам эксперта, — геополитика. Провинция находится в непосредственной близости к сирийской границе с вытекающими рисками, закрытыми воздушными коридорами и контингентом беженцев. Для отпускников, которые летят за безопасностью и комфортом, Мерсин сегодня — это финансовая, логистическая и физическая ловушка.