Новая атака украинских БПЛА на «Москва-Сити», несколько беспилотников пробили одну из башен бизнес-квартала

О произошедшем только что передает 112. В сети также публикуется видео очевидцев, находящихся на месте событий в столичном бизнес-квартале.

Как можно слышать за кадром, снимающий говорит, что в башни врезались сразу несколько дронов, в месте столкновения валит сильный дым. Других подробностей пока не приводится.

Напомним, в ночь на 30 июля сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что Подмосковье атакуют новые украинские беспилотники, по целям в небе работает ПВО.