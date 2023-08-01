Новая атака украинских БПЛА на «Москва-Сити», несколько беспилотников пробили одну из башен бизнес-квартала
Фото: [скриншот с видео]
О произошедшем только что передает 112. В сети также публикуется видео очевидцев, находящихся на месте событий в столичном бизнес-квартале.
Как можно слышать за кадром, снимающий говорит, что в башни врезались сразу несколько дронов, в месте столкновения валит сильный дым. Других подробностей пока не приводится.
Напомним, в ночь на 30 июля сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее сообщалось, что Подмосковье атакуют новые украинские беспилотники, по целям в небе работает ПВО.