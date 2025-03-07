Новая автомобильная дорога соединит две части города Шатура

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

В 2025 году автомобилистам муниципального округа Шатура станет доступен новый участок дороги протяженностью 175 метров.

Новый участок дороги позволит жителям Шатуры быстрее перемещаться по городу. После завершения работ по государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» проехать на улицу Советскую можно будет через Вокзальный проезд.

Замглавы Александр Титов рассказал, что парковка, расположенная у железнодорожного вокзала, уже ликвидирована. Работы проведены также в целях безопасности граждан.

«Решение принято для исключения различных инцидентов. Дорога пройдет по существующей парковке. В этой точке соединятся ул. Советская с Вокзальным проездом», — рассказал Титов.

Для жителей, которые добираются до вокзалов на личном автомобиле или такси, предоставят карманы для парковки машин. Специалисты также обеспечат данный участок дороги качественным освещением путем установки дополнительных фонарей.

Проект также направлен на предоставление комфортных условий для пешеходов. На участке дороги от автостанции до железнодорожного вокзала появится пешеходный переход. Представители администрации и Госавтоинспекция рассматривают возможность установки светофора.

Ремонтные работы запланированы на весенне-летний период.