Новая бесконтактная мойка появится в подмосковном Видном в следующем году

Строительство новой автоматической бесконтактной мойки стартовало в Видном Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ожидается, что общая площадь здания составит порядка двухсот пятидесяти квадратных метров. Здание будет Г-образной формы и разделено на четыре зоны работы робота-автомойщика, операторской и технических помещений.

При этом также в рамках реализации проекта запланировано благоустройство прилегающей территории с последующим озеленением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход, обустроенный у станции «Удельная» в Раменском.