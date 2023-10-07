Новая бесконтактная мойка появится в подмосковном Видном в следующем году
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Строительство новой автоматической бесконтактной мойки стартовало в Видном Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Ожидается, что общая площадь здания составит порядка двухсот пятидесяти квадратных метров. Здание будет Г-образной формы и разделено на четыре зоны работы робота-автомойщика, операторской и технических помещений.
При этом также в рамках реализации проекта запланировано благоустройство прилегающей территории с последующим озеленением.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход, обустроенный у станции «Удельная» в Раменском.