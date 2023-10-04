Андрей Воробьев проверил новый разноуровневый пешеходный переход у станции «Удельная» в Раменском

Движение по объекту уже открыто. Сейчас там проводятся работы по монтажу вентилируемых фасадов и благоустройству прилегающей территории. Андрей Воробьев пообщался с местными жителями, которые очень ждали этот переход, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Приехал убедиться, что все работает, самое главное — есть лифты. Это очень важно для людей старшего поколения, мам с колясками, тех, кто идет нагруженный, с какими-то важными покупками», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что раньше через железнодорожные пути возле «Удельной» был одноуровневый переход. Он являлся одним из самых опасных в Подмосковье. С 2019 года там погибли шестнадцать человек. В 2020 году объект демонтировали из-за несоответствия требованиями безопасности, однако жители создали так называемую «народную тропу» и все равно продолжали ходить здесь.

Пешеходный мост возле «Удельной» начали строить в декабре прошлого года. Его оборудовали лифтами и пандусами, а также сделали просторные входные группы, рассказал, в свою очередь, представитель подрядчика Игорь Череугин.

Объект вошел в региональную госпрограмму «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2027 годы. Новый переход соединяет Интернациональную улицу и Южный проспект. Им смогут пользоваться около двадцати трех тысяч жителей Раменского.

Фото: [ Сергей Хакимов ] Фото: [ Сергей Хакимов ] Фото: [ Сергей Хакимов ] Фото: [ Сергей Хакимов ]

После запуска МЦД-3 пассажиропоток на «Удельной» увеличился почти до двенадцати тысяч человек в сутки. На стации появились элементы навигации, стойки SOS и динамическое табло, а в июле прошлого года там установили камеру с распознаванием лиц, чтобы фиксировать нарушения на железной дороге.

Местные жители в ходе общения с губернатором также попросили благоустроить площадь возле храма Петра и Павла. Андрей Воробьев подчеркнул, что если есть такой запрос, то нужно привести территорию в порядок.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в Королеве. Глава региона проверил ход работ по модернизации инфраструктуры ЖКХ в муниципалитете.