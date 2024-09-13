Новая блочно-модульная котельная обеспечит теплом жителей Гарь-Покровского

Поселок готов к предстоящим холодам. Горячую воду и тепло в осенне-зимний период получат 10 многоквартирных домов, военная часть и детский сад.

В поселке Гарь-Покровское Одинцовского округа ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную газовую котельную. Благодаря ей 10 многоквартирных домов, в которых живут почти 1 тыс. человек, будут обеспечены теплом и горячей водой в холодное время года. Работа котельной также распространяется на детский сад, о чем заявил глава Одинцовского округа.

«В ней установлены три отечественных котла суммарной мощностью 9 гигакалорий в час. В начале сентября на объект подали газ, стартовали пуско-наладочные работы», — отметил Андрей Иванов.

По его словам, все оборудование надежно и работает исправно. Сейчас жители поселка получают горячую воду с нового объекта, введеного в эксплуатацию. Ранее она поступала со старой паровой котельной, которую построили еще в 70-е годы прошлого века.