Новая детская площадка появилась в Павловском Посаде

В деревне Кузнецы теперь появилось место притяжения метисной детворы. Здесь открыли новый современный яркий и безопасный детский городок. С этим событием местных жителей поздравил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

Детская игровая площадка расположилась на 450 квадратных метрах. Выполненная по проекту «Модерн» она обладает целым рядом интересных для детей элементов. Среди них качели, балансиры, игровой комплекс, песочный дворик. На площадке установлены скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Как отметил Денис Семенов, скоро похожие комплексы появятся деревне Рахманово и в микрорайоне Ново-Мишутино.