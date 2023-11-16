Новая детская площадка установлена в серпуховском поселке Большевик

Совместно с руководителем Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надеждой Ереминой, директором центра «Шанс» Еленой Акимовой, а также представителями муниципальной администрации, ребятами и их родителями глава Серпухова открыл новый объект инфраструктуры для самых маленьких жителей муниципалитета.

Как рассказал Сергей Никитенко, эта площадка стала второй, построенной по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ней есть все, что нужно для веселого и безопасного времяпрепровождения юных серпуховчан. В том числе площадка оборудована камерами, подключенными к системе «Безопасный регион», чтобы дети всегда были под присмотром.

Напомним, что за последнее время в городском округе Серпухов появилось 15 новых детских площадок.