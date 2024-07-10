Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Люберцах

В микрорайоне ЖК «Жулебино парк» в Люберцах открылась детская поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену, она вошла в состав Люберецкой областной больницы и стала филиалом детского поликлинического отделения №1. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Люберцы — динамично развивающийся округ Московской области, где строятся жилые комплексы. Поэтому важно, чтобы необходимая инфраструктура была доступна жителям. Благодаря открытию поликлиники в Люберцах, получать медицинскую помощь рядом с домом смогут дети всего жилого комплекса», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В новом медучреждении обустроили зоны ожидания приема врача, современную навигацию, колясочную, пеленальные столики, игровые уголки. Прием здесь будут осуществлять педиатры, врач-УЗИ, офтальмолог, хирург, отоларинголог и кардиолог. Заведующая поликлиникой № 1 Люберецкой областной больницы Наталья Балябина добавила, что в учреждении также открылись кабинет «Справка в один шаг», процедурный и прививочный кабинеты. Записаться на прием можно по номеру 122 и региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.