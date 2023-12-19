Новая детско-взрослая поликлиника готова к открытию в подмосковных Мытищах

Разрешение на ввод детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену, выдали в поселке Пироговский городского округа Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Отмечается, что открытие данного медицинского учреждения позволит улучшить медицинское обслуживание двадцати трех тысяч жителей городского округа. Ожидается, что поликлиника сможет обслуживать сто пятьдесят взрослых и пятьдесят детей в смену. Поликлиника оснащена необходимым оборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье активно модернизируют первичное звено и стационары.