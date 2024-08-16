Новая детско-взрослая поликлиника уже готова открыть свои двери для пациентов в Ленинском округе

На территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе введена в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника №7, рассчитанная на триста пятьдесят пять посещений в смену. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу ГК ФСК соответствующее разрешение. Общая площадь поликлиники составляет чуть менее двух тысяч квадратных метров. Детское и взрослое отделения будут обособленными.

В медучреждении оборудуют кабинеты первичной медицинской помощи и профилактики, кабинеты терапевта, педиатра и специалистов узкой направленности. А также кабинеты КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ. Пациентов с респираторными вирусными инфекциями примут в специальном «фильтр-боксе».

Всего в состав проекта будет входить двенадцать жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлиника. В ЖК сочетаются преимущества жизни около лесопарков и транспортная доступность. На данный момент восемь жилых домов в комплексе и два детских сада полностью построены.