Новая экспозиция в красногорском музее связала студенческий праздник и военные страницы

В Красногорском филиале Музея Победы открылась новая выставка, приуроченная ко Дню студента. Экспозиция, созданная в рамках проекта «Приближение. История в деталях», связывает дату основания Московского государственного университета — 25 января 1755 года — с военными страницами истории вуза.

Посетители могут увидеть уникальные артефакты, например, почетный знак «МГУ — ветеран войны 1941-1945 гг.». Особый интерес представляют архивные фотографии 1960-х годов, на которых запечатлен полковник Николай Берников со студентами на занятиях военной кафедры.

Биография Берникова — настоящий сценарий для исторического фильма: в годы войны он готовил кадры для спецпропаганды на Ленинградском фронте, после победы работал в Советской военной администрации в Германии, а позже многие годы преподавал в МГУ. Берников завершил свою карьеру сотрудником Мемориального музея немецких антифашистов — того самого учреждения, чьим правопреемником является сегодняшний Красногорский филиал Музея Победы.

Выставка работает до 20 февраля, предлагая жителям и гостям Красногорска нестандартный ракурс для празднования Дня студента — через призму исторической памяти и личных судеб. Это шанс увидеть, как академическая история обретает конкретные черты в документах и фотографиях, демонстрируя, что университет — это не только лекции, но и поколения людей, чья жизнь часто оказывалась на передовой событий.