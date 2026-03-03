Новая эра платежей в России: куда ушел первый цифровой рубль

Федеральное казначейство получило первый платеж в бюджет, совершенный с использованием цифрового рубля. Глава ведомства Роман Артюхин доложил об этом событии президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Чиновник пояснил, что основанием для поступления средств стала оплата административного штрафа. Сумма, перечисленная гражданином через механизмы цифровой валюты, составила 1,5 тысячи рублей.

Роман Артюхин также напомнил главе государства, что эксперимент по внедрению новой формы денег стартовал в прошлом году во исполнение президентского поручения. С первого января текущего года Казначейство обладает технической готовностью к приему таких платежей в бюджетную систему страны на всех уровнях.