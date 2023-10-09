Новая государственная ветклиника открылась в Подмосковье

Третья государственная ветеринарная лечебница начала работать в городском округе Подольск. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Отмечается, что в данной клинике оказывают полный комплекс ветеринарных услуг: вызов ветеринарного врача на дом, проводят терапию, хирургические операции, забор анализов. В сутки клиника сможет принимать до тридцати пациентов.

В новой лечебнице разместились терапевтический и хирургический кабинеты, оборудован кабинет УЗИ и стационара для животных. Кроме того, здесь животным могут провести регистрацию, чипирование, вакцинацию, а также оформить индивидуальный паспорт питомца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.