Новая Хатынь: после оккупации ВСУ в Русском Поречном не выжил никто

Елена Жаданова, глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области, рассказала, что с момента начала наступления ВСУ на территорию Суджанского района, в том числе в село Русское Поречное, были оккупированы населенные пункты Пореченского сельсовета.

Жаданова сообщила, что на момент вторжения в сельсовете проживало 92 человека. Десять из них смогли чудом выжить в первые месяцы оккупации. В основном в населенных пунктах оставались люди преклонного возраста.

Всего из 81 человека, находившихся в зоне происшествия, 48 погибли, а 24 человека пропали без вести, их местонахождение неизвестно, сообщила она.

«По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги… переломаны грудные клетки… Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах. В общей сложности из села Русское Поречное не выжило ни одного человека», — сказала Жаданова.

Те, кому удалось спастись, сообщали, что их односельчане, оставшиеся в деревне, подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожали целые семьи.

Жаданова отметила, что в этих населенных пунктах не осталось ни одного целого здания.

Сможет ли населенный пункт возродиться и заселятся ли в него жители — это пока неизвестно.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что местонахождение 576 жителей региона до сих пор неизвестно.