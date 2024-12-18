Новая инициатива о регистрации геймеров на Госуслугах вызвала споры в России

Экс-президент федерации компьютерного спорта России Александр Горбаченко в беседе с RuNews24.ru прокомментировал инициативу, согласно которой любителей компьютерных и консольных игр будут регистрировать на Госуслугах.

Новая инициатива по регистрации геймеров, как считают российские сенаторы и депутаты, создаст более безопасную игровую среду. Всех игроков предложили идентифицировать через государственный портал или по номерам телефонов, что может иметь свои плюсы. Например, все данные будут проходить через единую отечественную IT-платформу.

Однако нашелся и существенный минус для геймеров. Ведь при принятии инициативы иностранные цифровые дистрибуторы, такие как Steam, GOG, Battle.net, уже не смогут соответствовать требованиям российского законодательства. Со временем они могут исчезнуть из РФ, что может вызвать негативную реакцию геймеров.

Как отметил Горбаченко, пока инициатива по регистрации, которую хотят требовать от распространителей игр и покупателей, не имеет четкой конкретики и является спорной.

«Акцент делается не на улучшении или развитии, а скорее на запрете. В игровую индустрию вовлечены множество участников: от пользователей до производителей, и сложно увидеть, кто из них получит пользу от предлагаемых изменений. Идея регистрации всех игроков через портал Госуслуги избыточна и неясна», — высказался эксперт.

Остается не ясным, как будет отслеживаться игровой контент игр и их взаимодействие с пользователями. Эти и другие моменты находятся на обсуждении.

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