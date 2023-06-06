Новая Каховка оказалась под водой после атаки ГЭС

Чрезвычайная ситуация на станции спровоцировала поднятие уровня воды. Глава администрации Новой Каховки, Владимир Леонтьев, передал информацию о том, что город был затоплен. Об этом сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Херсонской гидроэлектростанции. В результате этого разрушились конструкции, сдерживающие воду, после чего последовал ее прорыв.

Согласно первым поступившим данным, около половины пролетов ГЭС разрушены. Под водой могут оказаться множество близлежащих населенных пунктов.

Службам Новой Каховки удалось спасти женщину, работающую на городском водоканале. Она находилась в затопленном помещении станции. Чтобы высвободить сотрудницу, спасатели демонтировали решетку с окон.