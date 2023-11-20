Новая кленовая аллея появится на Советском проезде в Видном

Сорт «Роял Рэд» был выбран местными жителями по итогам голосования в соцсетях, сообщила пресс-служба администрации Ленинского округа. Такой клен вырастает до пятнадцати метров в высоту и имеет пяти- и семилопастные листья, достигающие в диаметре двадцати сантиметров.

Отмечается, что «Роял» высаживают именно поздней осенью. Саженцы хорошо переносят зиму средней полосы. Перед высадкой деревьев специалисты МБУ «Благоустройство» заменили грунт и внесли удобрения. Саженцы накрыли временным каркасом, чтобы защитить их от сильного ветра и рук вандалов.