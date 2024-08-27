Новая компания стала резидентом особой экономической зоны «Дубна»

Компания «ТЕХРЕСУРС» планирует запустить производство по выпуску компонентов для авиастроения на территории особой экономической зоны «Дубна». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый резидент планирует инвестировать триста миллионов рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, в котором будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце следующего года, полностью проект будет реализован в 2026 году. На предприятии будет создано более сорока рабочих мест.

Примечательно, что компания «ТЕХРЕСУРС» работает в авиационной отрасли вот уже семь лет, изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания.

На территории ОЭЗ среди прочего будут выпускать поводки и щетки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиационной техники. В рамках своего инвестпроекта компания обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками.