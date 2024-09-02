Новая концертная площадка открылась на территории Хоровой школы мальчиков и юношей

Церемония открытия состоялась в воскресенье, 1 сентября. Она прошла в доброжелательной и дружественной атмосфере, о чем рассказал глава городского округа Дубна на своей странице в социальных сетях.

Новая концертная площадка получилась очень красивой. И первыми на нее ступили воспитанники Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Они являются лауреатами и победителями многих международных конкурсов и фестивалей.

В дальнейшем тут будут выступать все коллективы наукограда. Он также будет востребован и среди местного населения — детей и взрослых, которые будут приходить сюда и наслаждаться творческими номерами.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

По словам главы городского округа, идея принадлежит директору Хоровой школы. По крайней мере, именно она обратилась с просьбой ее реализовать. Ольга Ивановна Миронова искренне болеет за город и хочет сделать его лучше. Именно поэтому было решено сделать такой подарок для жителей.

В ближайшем будущем территорию концертной площадки планируют благоустроить. Однако, это далеко не единственная задача. В следующем году здание Хоровой школы ждет расширение — рядом с ней появится пристройка. Ранее ее строительство поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.