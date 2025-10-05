Новая королева красоты: Анастасия Венза из Подмосковья завоевала титул «Мисс Россия — 2025»

В подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village» под аплодисменты зала была названа обладательница главного титула национального конкурса красоты.

Победительницей престижного соревнования стала представительница Московской области Анастасия Венза, которой досталась корона «Мисс Россия — 2025».

За право стать лучшей в финальном шоу боролись 50 претенденток, приехавших из самых разных уголков страны. Помимо новой королевы, были определены и вице-мисс, ими стали Алена Лесняк (Керчь) и Виктория Макарова (Сестрорецк).

Оценивало выступления и внешность участниц авторитетное жюри, в состав которого вошли заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, звездный стилист по волосам Игорь Кимяшов, «Мисс Вселенная - 2002», певица и телеведущая Оксана Федорова, певица и «Мисс Россия - 2006» Татьяна Котова, а также модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Торжественную церемонию открыли телеведущая, «Вице-мисс Россия - 2007", «Вице-мисс Вселенная - 2008» Вера Красова и телерадиоведущий Максим Привалов.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном комплексе «Восход» провели конкурс красоты «Мисс и Миссис Химки — 2025».