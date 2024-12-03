Новая коронавирусная инфекция «сразила» 57 жителей Тульской области

За минувшую неделю 57 жителей Тульской области заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

По официальной статистике, 57 человек заразились коронавирусом за минувшую неделю. Из них пациентами больниц стали 10 человек: их госпитализировали. Все находятся на лечении под наблюдением специалистов.

Закрыли больничные листы 42 туляка. Как отмечается, летальных исходов из-за ковида в Тульской области не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что похожая на коронавирус инфекция убила более 140 человек в Африке.