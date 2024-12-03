Новая коронавирусная инфекция «сразила» 57 жителей Тульской области
Фото: [Медиасток.рф]
За минувшую неделю 57 жителей Тульской области заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».
По официальной статистике, 57 человек заразились коронавирусом за минувшую неделю. Из них пациентами больниц стали 10 человек: их госпитализировали. Все находятся на лечении под наблюдением специалистов.
Закрыли больничные листы 42 туляка. Как отмечается, летальных исходов из-за ковида в Тульской области не зафиксировали.
Ранее сообщалось, что похожая на коронавирус инфекция убила более 140 человек в Африке.