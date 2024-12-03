SHOT: похожий на ковид вирус убил в Африке более 140 человек

В Африке неизвестный вирус убил больше 140 человек. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, уточняя, что симптомы неизвестной болезни отдаленно напоминают коронавирус.

Вспышка неизвестной болезни была обнаружена в небольшой провинции под названием Кванго, которая расположена в Демократической Республике Конго. Симптомы заболевания отдаленно напоминают грипп и коронавирус: люди жалуются на сильную головную боль, высокую температуру – в целом, состояние похоже на грипп.

При этом, врачи не могут поставить диагноз и, как следствие, назначить правильное лечение. Больные умирают прямо в своих домах, и чаще всего от неизвестного вируса умирают дети и женщины. В провинции сейчас усилили количество медицинских бригад.

Напомним, ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли пациентку с камнем в носу.