Новая налоговая выплата для семей с детьми заработает с 2026 года

В России с 2026 года вводится новая форма государственной поддержки — семейная налоговая выплата. Об этом в беседе с RT сообщил сенатор Игорь Мурог.

Согласно озвученной информации, выплата направлена на снижение налоговой нагрузки и повышение финансовой устойчивости семей с детьми. Поддержку смогут получить семьи, где есть дети до 18 лет, а также семьи с детьми до 23 лет, если они обучаются очно.

Размер налоговой выплаты будет зависеть от количества детей и дохода семьи. Приоритет будет отдаваться многодетным и семьям с низким уровнем дохода.

Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги» или в отделении ФНС. Для оформления потребуется подтверждение доходов и документов о наличии детей.

