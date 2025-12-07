Новая напасть: мошенники в белых халатах по телефону обчищают пенсионеров

В России фиксируется распространение новой телефонной схемы мошенничества, ориентированной на пожилых людей. Преступники представляются сотрудниками медицинских учреждений — врачами, регистраторами или социальными работниками, сообщает Лента.ру.

Звонки, как правило, поступают на стационарные телефоны. В ходе разговора злоумышленники под различными предлогами пытаются выяснить персональные данные гражданина. Часто они запрашивают реквизиты банковских карт или просят сообщить коды подтверждения из SMS.

Конечной целью аферистов является убедить человека перевести деньги на так называемые «безопасные» или «временные» счета под предлогом защиты средств. Другой вариант — получение удаленного доступа к компьютеру или смартфону жертвы под видом технической помощи.

Финансовые организации предупреждают, что настоящие сотрудники медучреждений никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт, пароли или коды из сообщений.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его первая семья лишилась квартиры из-за мошенников.