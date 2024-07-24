Новая парковка на 200 мест появится у станции МЦД-4 «Лесной городок»

Популярность линии центральных диаметров растет из-за удобного расписания, экономии на поездках и комфортных условий, о чем заявил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он осмотрел прилегающую территорию станции и рассказал о дальнейших планах развития.

Теперь местные жители могут с комфортом добираться от жилой застройки Лесного городка до станции МЦД благодаря заасфальтированному тротуару. Протяженность дорожки составила 200 метров. Вдоль нее были установлены урны и скамейки. Велосипедистам же предлагают воспользоваться парковкой, расположенной ближе к Минскому шоссе.

По словам главы Одинцовского округа, пешеходная зона «сделана качественно и обслуживается хорошо». Также он дал поручение обеспечить остановочные павильоны освещением, необходимым в темное время суток. К слову, один из них в ближайшее время должны отремонтировать.

«Саму станцию строили власти Москвы и Московской области, а муниципалитет взял на себя благоустройство прилегающей территории», — отметил Андрей Иванов.

И она продолжит развиваться. Так, например, планируется сделать перехватывающую парковку на 150-200 машиномест там, где сейчас находится пустырь.

Дополнительные места позволят автомобилистам оставить машину рядом со станцией, чтобы воспользоваться общественным транспортом — это снизит нагрузку на существующую парковку. А еще было решено убрать два засохших дерева, которые находятся рядом со входом на станцию.

Также глава муниципалитета дал поручение проработать вопрос об усилении конструкций пешеходного моста в деревне Осоргино, который ведет в сторону МЦД. Местные жители жаловались на то, что весной его затапливает, а зимой по нему сложно спуститься из-за наледи.