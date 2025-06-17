Новая партия гуманитарной помощи отправлена из Коломны для участников СВО
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
Жители городского округа Коломна продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции.
В очередной раз из Коломны была сформирована и отправлена значительная партия гуманитарной помощи для военнослужащих. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев совместно с руководителем коломенской организации Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексеем Каратеевым лично передали собранные вещи и оборудование.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
В состав отправленной партии вошли важные технические средства, в том числе дизель-генераторы, приборы для обнаружения беспилотных летательных аппаратов модели «Буран-4» и другое специализированное инженерное оборудование, призванное укрепить возможности наших войск в решении как наступательных, так и оборонительных задач.
«Благодарю каждого, кто не остается в стороне, всех неравнодушных жителей, ветеранов боевых действий, трудовые коллективы, организации и учреждения округа — за то, что там, на линии фронта, наши воины постоянно чувствуют нашу поддержку. Продолжаем работать одной большой командой ради общей Победы!» — отметил Александр Гречищев.