Новая партия гуманитарной помощи отправлена из Коломны для участников СВО

В очередной раз из Коломны была сформирована и отправлена значительная партия гуманитарной помощи для военнослужащих. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев совместно с руководителем коломенской организации Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексеем Каратеевым лично передали собранные вещи и оборудование.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

В состав отправленной партии вошли важные технические средства, в том числе дизель-генераторы, приборы для обнаружения беспилотных летательных аппаратов модели «Буран-4» и другое специализированное инженерное оборудование, призванное укрепить возможности наших войск в решении как наступательных, так и оборонительных задач.