Новая партия гумпомощи передана из Серпухова участникам СВО в Курскую область

Руководитель Центра гражданско-патриотической работы «Серпухович» Даниил доставит груз адресатам. Он служит в Курской области в качестве добровольца с января 2025 года. В сборе помощи уже традиционно принимали участие жители округа, представители администрации, Единый центр поддержки участников спецоперации, студенты Губернского колледжа и волонтерские объединения.

Каждый житель муниципалитета с ответственностью подходит к сбору помощи, ведь понимает ее важность для защитников. И дело не в том, что именно сложено в коробки. Военнослужащие ценят тот факт, что соотечественники помнят и переживают о них.

В нынешний раз жители собрали для участников спецоперации маскировочные сети, тактические аптечки, медикаменты, накидки, инструменты и продукты длительного хранения. В администрации поблагодарили неравнодушных жителей за отзывчивость, единство, верность делу и сплоченность.