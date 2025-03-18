Новая партия гумпомощи передана из Серпухова участникам СВО в Курскую область
Фото: [Пресс-служба Городского округа Серпухов]
Очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих РФ, собранная в городском округе Серпухов, передана в Курскую область.
Руководитель Центра гражданско-патриотической работы «Серпухович» Даниил доставит груз адресатам. Он служит в Курской области в качестве добровольца с января 2025 года. В сборе помощи уже традиционно принимали участие жители округа, представители администрации, Единый центр поддержки участников спецоперации, студенты Губернского колледжа и волонтерские объединения.
Каждый житель муниципалитета с ответственностью подходит к сбору помощи, ведь понимает ее важность для защитников. И дело не в том, что именно сложено в коробки. Военнослужащие ценят тот факт, что соотечественники помнят и переживают о них.
В нынешний раз жители собрали для участников спецоперации маскировочные сети, тактические аптечки, медикаменты, накидки, инструменты и продукты длительного хранения. В администрации поблагодарили неравнодушных жителей за отзывчивость, единство, верность делу и сплоченность.
«Этот надежный тыл, наравне с военнослужащими, ежедневно приближает Победу!» — отметили в администрации.