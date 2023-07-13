Новая партия мусоровозов КАМАЗ, купленная операторами «РТ-Инвест», вышла на линию в трех округах Подмосковья

Региональные операторы «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) закупили еще одну партию российских мусоровозов КАМАЗ, что позволило увеличить долю отечественной спецтехники в автопарке. Об этом сообщили в пресс-службе оператора. Автомобили уже вышли на линию в трех кластерах Подмосковья: Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский.

В сообщении уточнили, что почти треть транспортных средств, которые обслуживают Подмосковье в зоне действия региональных операторов компании, — российского и белорусского производства. Сейчас автопарк оператора состоит из 900 единиц спецтехники. С помощью поступившей автотехники сбор и транспортировку отходов будут осуществлять в городе и пригороде, ее также будут использовать для междугородних перевозок.

Отметим, что «РТ-Инвест» является крупнейшим оператором по обращению с отходами, который обслуживает 65% территории Подмосковья.